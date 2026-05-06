Revista Perfil

Cafetearte el Cuyeo: El café, la pausa y el camino

En una ruta de montaña, donde el ritmo lo marcan las bicicletas y las caminatas, una cafetería nació casi sin proponérselo. Hoy, es un punto de encuentro donde el café de especialidad convive con la vida de pueblo, la memoria familiar y el tiempo sin prisa.

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Por Shirley Ugalde
Cafetearte el Cuyeo
(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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