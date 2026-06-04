Revista Perfil

Café, ron y tiramisú: tres clásicos para celebrar a papá

El detalle dulce es el cierre perfecto de cualquier encuentro familiar. Con esa idea en mente, Giacomin presenta una selección de creaciones artesanales para disfrutar en esta fecha especial.

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Por Shirley Ugalde
Cafetería Giacomin







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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