Café, ron y tiramisú: tres clásicos para celebrar a papá

Las celebraciones suelen construirse alrededor de pequeños rituales: una mesa compartida, una taza de café después del almuerzo o el postre que todos esperan al final de la reunión. Pensando en esos momentos, Giacomin renovó su propuesta para el Día del Padre con una colección que combinan tradición e innovación.

La gran novedad de esta temporada está en tres postres que incorporan sabores intensos y sofisticados. Entre ellos destaca el Cheesecake de Tiramisú, una versión inspirada en el clásico italiano que incorpora queso mascarpone, café, dedos de señora, crema de avellanas, chantilly y cocoa.

Para quienes prefieren propuestas más profundas y aromáticas, el Queque de Almendra Tostada y Ron combina capas de bizcochuelo humedecido con almíbar de ron oscuro, crema pastelera y almendras tostadas, decoradas con detalles de crema mocca.

La oferta se completa con el tradicional Arrollado de Mazapán, uno de los favoritos de la marca, elaborado con queque cubierto de mazapán, relleno de crema de mantequilla de vainilla y terminado con chocolate semiamargo y delicados detalles en forma de granos de café.

Pero la celebración no se limita a los postres principales. La temporada incluye también una selección de detalles pensados para distintos tipos de regalo y reuniones familiares.

Cake pops de café y chocolate, figuras artesanales de mazapán, suspiros de merengue, cupcakes y las tradicionales galletas herradura forman parte de una propuesta.

Para quienes planean una reunión en casa, Giacomin también presenta versiones temáticas de sus queques de vainilla y moka, decorados especialmente para la ocasión y pensados para convertirse en el centro de la mesa.

Todas las creaciones de temporada estarán disponibles durante junio en las distintas sucursales de la pastelería, así como a través de su sitio web y plataformas de entrega a domicilio.