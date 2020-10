En la actualidad la mejor recomendación para fortalecer el sistema inmunológico es no tenerlo hiperactivo y que no esté sufriendo estrés por otras causa, para que cuando tenga que actuar en caso de una infección, pueda responder de una forma adecuada y no exagerada. “Lo que se debe hacer para mantener bien el sistema inmunológico es evitar la hiperactividad, controlar lo que se come, muchas de las reacciones exageradas son influenciadas por enfermedades autoinmunes o reacciones alérgica”, explica May.