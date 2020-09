Consumir café a diario puede llegar a reducir el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, según una investigación publicada en la New England Journal of Medine, ya que el consumo de dos tazas al día protege contra la insuficiencia cardíaca; no obstante, no deben consumirse más de 5 tazas ya que el exceso de consumo podría tener un efecto adverso en la salud, según investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard.