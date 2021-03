Lo cierto es que me fui para la academia Al Ándalus, con la intención de conseguir “los diez pasos de flamenco para principiantes” que necesitaba para este artículo, pensando en que las profesoras me darían un paso a paso para que nuestras lectoras pudieran replicar en casa. Pero no sería así de simple: este estilo de baile tiene que probarse, entre otras cosas nos ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación, dos cualidades físicas que inciden de forma positiva en nuestra calidad de vida.