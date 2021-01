También puede consumir suplementos como la vitamina D, la cual se puede obtener de la luz del sol, pescad u hongos, el magnesio, zinc, omega-3 pueden agregar beneficios cuando no se tiene una alimentación balanceada. La vitamina C no se puede sintetizar, y tampoco se puede almacenar en el cuerpo, es importante consumirla de forma diaria en los alimentos o en suplemento.