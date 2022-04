Aproveche los últimos días de verano con estas clases gratuitas para realizar actividad física

Si usted es una de las personas que busca constantemente maneras de mantener un estilo de vida saludable a la vez que comparte momentos de calidad con sus familiares y amigos, MOVE by Everlast es la oportunidad perfecta para aprovechar los últimos días de verano con clases gratuitas de fitness, baile y yoga, entre otras.

Durante dos fines de semana, los asistentes podrán aprovechar para asistir de manera gratuita a clases de zumba, fitboxing, cardio dance y yoga bajo la conducción de reconocidos instructores: Hanna Gabriels (boxeo), Alejandra Ulate (yoga), Stefano Saalfeld (entrenamiento funcional), María Teresa Rodríguez (influencer apasionada del ejercicio y vida saludable), Shaylin Obando (acondicionamiento físico y yoga) y Daniel Carvajal (bailarín e instructor de clases fitness).

La primera fecha de MOVE by Everlast será el domingo 24 de abril en Multiplaza Curridabat, en el parqueo situado frente a la calle principal, a partir de las 6:30 a.m. Durante ese día se efectuará la clase de duo dance a las 7:00 a.m., a cargo de JP Olivato y Daniel Carvajal. El programa continuará con la sesión de fitboxing a las 7:30 a.m., conducida por Hanna Gabriels y Kimberly Loaiza; luego seguirá la de cardio dance a las 7:50 a.m. con la dupla de Daniel Carvajal y María Teresa Rodríguez. Finalmente, a las 8:20 a.m. iniciará la clase de yoga dirigida por Alejandra Ulate y Shaylin Obando.

La segunda fecha será el domingo 1 de mayo, en Multiplaza Escazú, en el parqueo contiguo a la zona de restaurantes del centro comercial. Al igual que en la jornada anterior, los participantes deberán estar en el lugar a las 6:30 a.m. Durante este día, JP Olivato y Kimberly Loaiza impartirán una clase de zumba a la 7:00 a.m.; Hanna Gabriels y Stefano Saalfeld la de fitboxing a las 7:30 a.m.; mientras que Lucía Jiménez y María Teresa Rodríguez conducirán la sesión de cardio dance a partir de las 7:50 a.m. Por su parte, Alejandra Ulate y Shaylin Obando arrancarán con la clase de yoga a las 8:20 a.m.

En ambas fechas, la apertura a las 6:30 a.m. estará a cargo de Dj George, cuyas mezclas musicales, sin duda, invitarán a los participantes a entrar en calor y prepararse anímicamente para las distintas clases programadas. Asimismo, adicional a las clases, los asistentes podrán participar en diferentes dinámicas con sorteos de productos deportivos.

Las actividades fueron diseñadas cumpliendo los requisitos de salubridad para garantizar el cuidado de todos los asistentes. Las personas interesadas en participar deben completar el formulario de inscripción, donde además encontrarán varias recomendaciones sobre las clases.