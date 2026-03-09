Revista Perfil

8M en San José: caminar juntas también es una forma de resistir

Ayer, las calles de San José volvieron a llenarse de voces, pancartas y pasos firmes. Miles de mujeres caminaron juntas en la marcha del 8 de marzo, acompañadas de amigas, madres, hijas y compañeras que decidieron estar ahí, caminar juntas y sostener una causa que atraviesa generaciones.

EscucharEscuchar
Por Shirley Ugalde
Marcha del 8 de marzo de 2026, San José Costa Rica
(Shirley Ugalde M. /Shirley Ugalde M.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
8MSan JoséderechosMujer
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.