Vea el antes y el después de sitios arqueológicos de Costa Rica en un singular proyecto fotográfico

Aunque estas tierras ya fueron inspeccionadas y ‘liberadas’, a veces desconocemos que nuestras carreteras y urbanizaciones ya fueron habitadas hace miles de años.

Por José Alberto Hernández
Fábrica Nacional de Licores
En 1977, mientras se construía la Fábrica Nacional de Licores, se encontraron cimientos de una población de hace 1.000-1.500 años. Aparecieron piezas como hornos, fogones y pisos de adobe. (José Alberto Hernández/Archivo Museo Nacional de Costa Rica)







