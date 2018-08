Annia se comía las uñas y para dejar ese hábito decidió pintárselas ella misma, así comenzó con su pasión: primero eran las familiares y después las vecinas las que se acercaban para que les arreglara las uñas. “Estaba sin empleo y mi papá me recomendó que me inscribiera en un curso básico, así comenzó todo. Ahora me hace mucha gracia ver los diseños que hacía antes, pobrecitas mis clientas en ese tiempo”, dijo la artista que se especializa en los relieves en tercera dimensión.