Lo más gracioso es que días después, y ante las miles de consultas de sus seguidores, Kimberly reapareció en cámaras, con las cejas y las pecas de henna exactamente igual que el día que se las pintó. “Me lavé la cara millones de veces. Todo sigue exactamente igual. Yo pensé que se iba a ver un color más tenue. ¡Pero no es así! No sigan los tutoriales de Internet, ya parezco un plátano macho, ya me dijeron. Mi mamá me dijo que estoy rependeja”, dijo la divertida joven en el video, que también se volvió viral.