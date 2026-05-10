Revista Dominical

Un secuestro que ha durado 24 años: un bus baleado, dos muertos y sobrevivientes sin justicia

Un bus de trabajadores de La Reforma fue secuestrado por dos reos armados. Los sobrevivientes aún cargan con las secuelas y no han logrado justicia.

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Por Julián Navarrete Silva
Secuestro la Reforma
Luis Paulo Bolaños mira las fotos de su madre, Anabelle Bolaños, quien falleció en 2017, después de años esperando justicia. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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