Revista Dominical

Un extraño meteorito podría contener rastros de un planeta gigante que existió al inicio del Sistema Solar

Un rarísimo meteorito analizado por científicos revela la existencia de un planeta desaparecido. Conozca los detalles.

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Por Fernando Chaves Espinach
Imagen de rayos X del meteorito NWA 12774, analizado por investigadores en busca de pistas sobre la formación temprana de los planetas.
Imagen de rayos X del meteorito NWA 12774, analizado por investigadores en busca de pistas sobre la formación temprana de los planetas. (Aaron Bell/Colorado University Boulder)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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