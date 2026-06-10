Revista Dominical

Un estudio global confirmaría una vieja intuición: las personas suelen considerar más atractivos los rostros femeninos

Un análisis de 1,5 millones de evaluaciones faciales validó una intuición histórica sobre las hembras humanas, diferente de otras especies. La ciencia intenta explicar por qué ocurre esto.

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Por Fernando Chaves Espinach
Distintas culturas parecen valorar más el rostro femenino.







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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