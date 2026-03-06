Científicos analizan frascos sellados por Darwin hace casi 200 años sin romperlos

Investigadores estudiaron frascos sellados por Darwin hace casi 200 años. Un láser reveló los líquidos de preservación sin abrir los recipientes.

Hace casi dos siglos, el naturalista Charles Darwin recolectó numerosos especímenes durante sus expediciones científicas a bordo del HMS Beagle. Ahora, un grupo de investigadores logró estudiar parte de ese material sin romper los frascos originales.

El trabajo lo lideró el Museo de Historia Natural de Londres, donde científicos analizaron 46 frascos sellados que contienen muestras recolectadas entre 1831 y 1836. El equipo utilizó una técnica con láser que permitió conocer el contenido sin abrir los recipientes.

Durante ese periodo, Darwin exploró lugares como las islas Galápagos, en el océano Pacífico. Allí recolectó muestras de mamíferos, reptiles, peces, aguas vivas y camarones. Muchos de esos especímenes permanecieron almacenados en frascos sellados durante casi 200 años.

Tecnología láser para estudiar los frascos

Los investigadores emplearon una técnica llamada Espectroscopia Raman con Desplazamiento Espacial (SORS). Este método permite analizar la composición química de líquidos dentro de recipientes cerrados.

El sistema proyecta rayos láser a través del vidrio. Cuando la luz entra en contacto con el material dentro del frasco, se dispersa. Los cambios en la longitud de onda permiten identificar las características químicas de las sustancias.

Gracias a este procedimiento, los científicos determinaron la composición de los fluidos de preservación y también identificaron el contenido de la mayoría de las muestras.

Además, la técnica permitió detectar si los recipientes eran de vidrio o de plástico, un dato relevante para comprender cómo evolucionaron los métodos de almacenamiento en museos.

Diferentes métodos de preservación

El análisis mostró que Darwin utilizó distintos métodos de preservación según el tipo de organismo y el momento en que almacenó las muestras.

Los mamíferos y reptiles se trataban primero con formalina. Luego se guardaban en etanol.

En cambio, los invertebrados se preservaban con varios tipos de líquidos. Entre ellos aparecieron formalina, soluciones tamponadas o mezclas con aditivos.

Por qué no se abren los frascos

Antes del uso de esta tecnología, la única forma de identificar los líquidos de preservación era abrir los recipientes. Ese procedimiento implicaba riesgos para las colecciones.

Al abrir los frascos, los fluidos podían evaporarse, contaminarse o sufrir daños por el ambiente. Esto podía afectar la integridad de los especímenes históricos.

Con la técnica SORS, los científicos identificaron correctamente los fluidos en cerca de 80% de las muestras analizadas.

Importancia para los museos

Conocer la composición de estos líquidos permite monitorear el estado de conservación de las colecciones científicas.

Con el paso del tiempo, los fluidos pueden degradarse o evaporarse. Ese proceso puede afectar las muestras biológicas.

La identificación previa de esas sustancias facilita que los especialistas protejan millones de especímenes delicados almacenados en museos de historia natural.

