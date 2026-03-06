Ciencia

Científicos analizan frascos sellados por Darwin hace casi 200 años sin romperlos

Un estudio del Museo de Historia Natural de Londres utilizó rayos láser para identificar los líquidos de preservación en frascos recolectados por Darwin

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores estudiaron frascos sellados por Darwin hace casi 200 años. Un láser reveló los líquidos de preservación sin abrir los recipientes.
Investigadores estudiaron frascos sellados por Darwin hace casi 200 años. Un láser reveló los líquidos de preservación sin abrir los recipientes. (The Trustees of The Natural History Museum, London/The Trustees of The Natural History Museum, London)







