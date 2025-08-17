Tiro con arco y ciclismo: Costa Rica vibra con dos eventos de precisión y resistencia

Arqueros en Curridabat y ciclistas en Cartago: entre el 9 y el 10 de agosto se desarrollaron competencias de tiro con arco y ciclismo que reunieron a cientos de atletas y aficionados en todo el país.
El sábado, el estadio Lito Monge de Curridabat fue sede del Torneo de Desarrollo de la Federación Costarricense de Tiro con Arco. Al evento llegaron decenas de arqueros de Cartago, Heredia, Alajuela y San José.
La competencia contó con dos modalidades: compuesto y recurvo. Los objetivos son estructuras de madera de más de 1.70 metros de altura que sostienen las dianas, como en los Juegos Olímpicos, cuya distancia varía entre 30 y 70 metros.
No es solo cuestión de distancia, aquí entran en juego la concentración, la respiración, la coordinación, el viento y, claro, el pulso firme. No es un videojuego, es pura técnica y paciencia.
La competencia sirvió para que nuevos arqueros ganen experiencia y mejoren sus habilidades en el tiro con arco en Costa Rica.
El Tour de Cartago
Desde las 5:00 a.m. del domingo, las carreteras cartaginesas se vistieron de amarillo con L’Étape Costa Rica by Tour de France, un evento que lleva la experiencia del mítico Tour de Francia a ciclistas amateurs alrededor del mundo.
Este mismo evento ya se ha llevado a cabo en otras sedes como China, México, Brasil, Australia y Tailandia.
Los ciclistas compitieron en dos circuitos: la ruta larga, de 122,76 kilómetros, y la ruta corta, de 52,32 kilómetros. Ambas están diseñadas para emular la intensidad, la estrategia y la pasión que caracterizan al Tour de Francia.
En la ruta larga, Dylan Jiménez se impuso con un tiempo de 3:17:01. En la femenina, Gloriana Quesada ganó con 3:47:17.
En tanto, la ruta corta tuvo como vencedor absoluto a Federico Ramírez, quien paró el cronómetro en 01:09:41. En la rama femenina, Paula Solano se llevó el triunfo con un tiempo de 01:21:02.
En la clasificación de montaña, los mejores escaladores de la jornada fueron Federico Ramírez y Raquel Solís, quienes demostraron fuerza y resistencia en los tramos más exigentes de la ruta.