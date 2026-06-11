Revista Dominical

Tiquito Vásquez dice que ‘todos consumen’ marihuana en Costa Rica: ¿Es cierto? Conozca los datos disponibles

Tras la detención del excampeón mundial Bryan ‘El Tiquito’ Vásquez por portar marihuana, revisamos estudios del IAFA para responder una pregunta sencilla: ¿realmente consume ‘todo el país’?

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Por Jorge Arturo Mora
Bryan Tiquito Vásquez fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32.
Bryan Tiquito Vásquez fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32. (Foto: cortes/Foto: cortesía)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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