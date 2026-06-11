Tiquito Vásquez dice que ‘todos consumen’ marihuana en Costa Rica: ¿Es cierto? Conozca los datos disponibles

Bryan Tiquito Vásquez fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32.

Hay frases que se olvidan al día siguiente y otras que obligan a revisar los números. Cuando Bryan El Tiquito Vásquez afirmó que “todo el país consume (marihuana)”, tras ser detenido por portar alrededor de 70 gramos, puso sobre la mesa una percepción que lleva años creciendo en Costa Rica: la idea de que el cannabis está muy presente en la sociedad tica.

Según la VII Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población General del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, realizada en 2022 y publicada en 2024, uno de cada cinco costarricenses entre los 12 y los 70 años ha consumido marihuana al menos una vez en su vida. El dato es significativo porque en 1990 esa proporción era de apenas 4 personas por cada 100 habitantes.

La diferencia más llamativa no está entre quienes la han probado alguna vez, sino entre quienes la consumen actualmente. Imaginemos que Susana y Alejandro se reúnen con otras cien personas escogidas al azar: aproximadamente seis de ellas habrán consumido marihuana durante el último año y cuatro durante el último mes.

Hace apenas dos décadas, en 2006, solo una de cada 100 personas reportaba haber consumido durante el último año.

La encuesta también muestra que el fenómeno tiene rostro joven. Si Alejandro tiene 25 años, forma parte del grupo con mayor prevalencia de consumo del país: los adultos entre 20 y 29 años. En ese rango de edad, casi uno de cada tres ha consumido marihuana alguna vez. En cambio, si Susana tiene 55 años, pertenece a una generación donde el consumo es considerablemente menor.

Tampoco consumen igual hombres y mujeres. Alejandro tiene muchas más probabilidades de haber probado marihuana y, especialmente, de consumirla de manera reciente.

¿Cuándo se empieza a consumir?

De todas las drogas ilegales, la marihuana es la que más curiosidad genera según detalla el IAFA. (Jorge Castillo, Archivo de La Nación)

La historia suele comenzar temprano. La edad promedio de inicio es de 18,2 años.

Además, traducido a una imagen sencilla: en una universidad o centro de trabajo con mil personas que nunca la han usado, alrededor de 21 darán ese primer paso en un solo año.

Parte de la explicación está en la facilidad para conseguirla. Si se le preguntaran a 100 costarricenses qué tan difícil es obtener marihuana, 67 les responderían que es fácil conseguirla. Apenas seis dirían que es difícil y menos de cinco dirían que es imposible. Ninguna otra droga ilegal presenta una percepción de acceso tan alta.

También es la sustancia ilícita que más curiosidad despierta. Entre quienes nunca han consumido drogas ilegales, casi uno de cada diez hombres y cerca de ocho de cada cien mujeres afirman que les gustaría probar marihuana.

Por eso, las conclusiones del IAFA en este estudio son contundentes: la marihuana es la droga ilegal que más curiosidad genera, la que la población considera más fácil de conseguir y la que más se ofrece a las personas.

La adolescencia es clave

Entre la población que admite el comienzo de consumo en la adolescencia, se estima que a los 14 años es la edad de mayor incidencia. (Gemini/Gemini)

Los datos muestran que Costa Rica no enfrenta un fenómeno pasajero, sino un aumento que sigue creciendo: el consumo activo de marihuana pasó de 0,4% en 1990 y a 4,4% en 2022. En otras palabras, se multiplicó por once.

La pregunta entonces es dónde comienza esa historia. La respuesta aparece en la VII Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas entre Personas Estudiantes de Educación Secundaria 2024, elaborada por el IAFA y publicada en 2025. Haciendo un paralelismo, si en un colegio hubiera 100 estudiantes en un gimnasio, aproximadamente 11 habrían probado marihuana al menos una vez y cuatro la habrían consumido recientemente.

En la adolescencia, el IAFA determinó que la primera experiencia con cannabis ocurre, en promedio, a los 14 años. Incluso, el estudio encontró que casi uno de cada cien estudiantes la probó antes de cumplir los 12 años.

A diferencia de lo que ocurre en la población adulta, entre los colegiales prácticamente no hay diferencias entre hombres y mujeres. Además, la prevalencia aumenta conforme avanzan los años lectivos. Mientras en sétimo año un 4,8% reporta haber consumido alguna vez, en duodécimo la cifra alcanza el 37,8%.

Otro estudio del IAFA, publicado en 2025 bajo el título Perfil de las personas consumidoras de cannabis, según factores racionales y emocionales que motivan el consumo de este tipo de sustancia psicoactiva, dice que la curiosidad suele ser la puerta de entrada, seguida por la influencia de amistades y el deseo de pertenecer a un grupo.

Cabe aclarar que el iafa no especifica estimaciones sobre personajes que mienten sobre si consume o no.

Tal vez el Tiquito Vásquez se equivocó en los números, pero acertó en algo más complejo de medir: la sensación de que la marihuana está en todas partes. Los datos dicen que la mayoría de los costarricenses no consume pero también podría decirse que nunca antes había sido tan popular, así como nunca antes la población había estado tan cerca de probarlo.