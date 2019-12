Me dirigí a la sección de cajas y me senté a esperar. “Hasta aquí vamos bien”, diría el pollo. Para completar el chiste, estaba lejos de imaginar que me encontraba justo en la puerta del horno. Mirando hacia uno y otro lado, percibí que dos o tres personas no entendían cómo realizar sus respectivos trámites. Recua de inútiles, me decía a mí mismo, con lo fácil que es hacer cualquier diligencia en la ventanilla de un banco. Mientras me alisaba tranquilamente mi cabellera blanca, al mejor estilo del galán Richard Gere, apareció el número de mi boleta en la pizarra electrónica.