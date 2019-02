No sé si tendrá familia, quizás sí, pero es evidente que es un ser desterrado de su hogar. En otras oportunidades lo veo conversando con dos o tres de sus congéneres que llevan botellitas en las bolsas de sus pantalones raídos, ocasiones en las que se vuelven festivos, menos él, quien, a pesar de todo, denota serenidad. Yo respondo al saludo y ellos replican bulliciosos desde la otra acera, mientras mi amigo del silencio me mira con su luminosa tristeza. Es una persona tan gentil que temo lastimar su dignidad y por eso me inhibo de preguntarle qué podría yo ofrecerle.