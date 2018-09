Dejé para el final la primera visita porque es la más particular. En octubre de 1988, cuando el huracán Juana casi arrancó del mapa la ciudad de Bluefields, oí por primera vez esa canción de amor que Carlos Mejía Godoy llamó “Nicaragua, Nicaragüita” y ese tema fue el boleto hacia un país al que le oí el acento por la voz de una familia vecina desde cuya casa viajaban hasta el patio de la mía sonidos de marimba liberados de acetatos. Sabía ya que Nicaragua daba poetas grandes porque en primer grado la niña Vilma Zapata me enseñó “A Margarita Debayle”, el poema de Darío en el que aún puedo adentrarme sin que me traicione la memoria. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar...