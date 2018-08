Mi madre habita ahora el territorio sin amarras de los sueños y es allí donde la encuentro. Días atrás me abrazó, me ofreció disculpas. Desperté extrañándola y desde el mundo de las palabras, donde vivo, recurro a ellas para decirle que está disculpada y que al fin voy entendiendo. Su amor bueno es igual a la tinta de la semilla del aguacate. El tiempo me permite verlo con más claridad y nada lo borra.