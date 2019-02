Crecen ceibas en Cobá y una en particular hunde sus raíces entre las piedras de un juego de pelota al que baña la lluvia mañanera. Ya en el suelo el agua sorpresiva me toma desprotegido y busco refugio bajo un techito de palma que tapa una estela y desde allí disfruto la visión del sol filtrándose entre el follaje y me siento silenciosamente a gusto. Me hallo solo, pero confluyen en mí todos los que soy.