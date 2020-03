Amo la literatura, aunque no soy, para nada, un intelectual. Mas, procuro tener siempre un libro a mano, en la gaveta del carro, en mi bolso de cuero o junto a la cama. Creo que no hay texto del que no emane ese hilo imperceptible de tinta, imaginación y silencio que enlaza al escritor con el lector y le transporta mágicamente a batallas en novelas épicas, a episodios de emoción y suspenso, al erotismo a flor de piel o a los arrebatos amorosos de los personajes del mítico Macondo en Cien años de soledad, por ejemplo.