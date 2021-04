En él cuenta cómo lo conoció en 2004: “Estaba trabajando para una organización benéfica llamada Las Vegas Angels y estábamos celebrando una fiesta en un club llamado Light. Tiger estaba allí con sus amigos y envió al anfitrión VIP para intentar que me uniera a su mesa. Le dije al anfitrión que lo trajera a la nuestra. Nos llevamos bastante bien y la semana siguiente me llamó y me dijo: ‘¿Quieres venir a ver el Abierto de Chicago?’. Yo estaba como, ‘OK’, y él me llevó en un avión ese fin de semana, lo cual fue surrealista, ya que mi ex prometido idolatraba a Tiger. Un mes o dos después de verlo, comencé a enamorarme”.