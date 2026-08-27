Tiene un trabajo de 8 a 5, escribe de noche y su novela va para Barcelona... ¿Cómo lo hizo?

Josh Landon es el autor del libro 'Aguila Ciega', que fue relanzado para la audiencia angloparlante.

Josh Landon comenzó a escribir historias para sí mismo hace una década. Hoy, una de aquellas ideas, terminó convertida en una novela publicada en España, traducida al inglés y con lectores en distintos países. Su historia tiene, sin embargo, una particularidad: nunca dejó su empleo de tiempo completo para perseguir la literatura.

De día, Landon trabaja como gerente de cuentas en una firma internacional de consultoría para Estados Unidos. También es esposo y padre de familia. Cuando termina la jornada laboral y la rutina doméstica da tregua, aparece el otro Josh: el escritor que se sienta frente a la computadora y vuelve a Janet, la protagonista de Águila ciega, un thriller que comenzó a escribir en 2019 y que hoy circula bajo el sello de la editorial barcelonesa Ediciones Hic Sic.

“Siempre he tenido una vida normal como todos. Un trabajo de 8 a 5 de la tarde, con todas las cosas de una persona más. Pero escribiendo de noche fue que empecé algo que nunca imaginé”, dice.

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Landon empezó a escribir aproximadamente en 2016, con cuentos y relatos que guardaba para sí mismo. En 2019, después de un viaje a Nueva York, decidió recuperar una idea que había tenido tres años antes y convertirla en una novela. Durante la pandemia encontró el tiempo para editarla, corregirla y darle forma definitiva.

Entonces tomó una decisión que cambiaría el rumbo del proyecto: autopublicarla.

Águila ciega apareció inicialmente por su cuenta y comenzó a encontrar lectores, especialmente en España. Las ventas crecieron, llegaron buenas reseñas y el libro empezó a circular entre comunidades de lectores y cuentas dedicadas a literatura en redes sociales. Algunos bookstagrammers llegaron de manera orgánica; a otros Landon los contactó para proponerles colaboraciones. “Ha sido una tarea sostener una carrera de escritor cuando uno no puede darse el lujo de escribir de tiempo completo, algo con lo que muchos ticos con vocación artística de seguro se identifican”, cuenta.

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Josh Landon es el autor del libro 'Aguila Ciega', que fue relanzado para la audiencia angloparlante. (Cortesía/Cortesía)

La estrategia funcionó

La recepción llamó la atención de Ediciones Hic Sic, editorial con sede en Barcelona. El contacto comenzó por correo electrónico y, en cuestión de dos o tres meses, aquella novela que había nacido como un proyecto autopublicado estaba siendo relanzada bajo un sello editorial tradicional. Posteriormente, se hizo una nueva edición apareció en 2024.

La historia sigue a Janet, una negociadora del Departamento de Policía de Nueva York que atraviesa una crisis personal: tiene problemas con el alcohol, está divorciada, enfrenta la posibilidad de perder los derechos de visita de su hijo y carga con la muerte de su hija de 16 años. A todo eso se suma un diagnóstico médico devastador.

Entonces Nueva York es atacada y una prominente figura política es secuestrada. El responsable exige que sea Janet quien negocie con él. Ella duda en aceptar, pero el secuestrador le ofrece algo que toca directamente su herida más profunda: revelar cómo y por qué murió su hija.

Para Landon, ese cruce entre thriller policial y drama personal fue una de las claves para encontrar lectores fuera de Costa Rica. “Eso sí: yo siempre estuve enfocado en el mercado europeo y fue justo ahí donde pegó la historia”, recuerda. La novela no solo consiguió buenas ventas y reseñas durante su etapa de autopublicación; también llegó a listas de bestsellers de Apple Books, Amazon España y Amazon Estados Unidos.

La edición de Hic Sic mantuvo esa recepción. En Goodreads, el libro registra actualmente una valoración de 4,33 estrellas entre lectores de distintos países. Pero el recorrido no terminó en España.

En febrero de 2026, Águila ciega dio otro salto: fue traducida al inglés y llegó al mercado anglosajón. Para Landon, se trata de una nueva oportunidad para llevar la historia a otros lectores y ampliar el alcance del proyecto.

“En el 2025 participé en el Bookafest, la primera feria tica en la que participé, y se me fue todo el tiraje de casi 100 copias. Esto ya fue con el libro publicado por la editorial. Y acabo de volver con más copias a Librería Internacional hace como dos meses. Estoy muy agradecido”, afirma.

Ahora el siguiente capítulo será en Barcelona pues el próximo 26 de setiembre, Landon participará en Your Stories’ Market, una feria literaria que marcará el cierre de un año especialmente importante para su carrera. “Me llena de satisfacción porque fue una novela que nació de ratos libres, después de jornadas de oficina y obligaciones familiares”, rememora.

Para él, Águila ciega es también una prueba de que no hace falta tener una vida dedicada exclusivamente al arte para hacer espacio a una vocación.

“Me interesa mucho que las personas que sueñan con ser artistas se identifiquen con que a pesar de que tengo una vida normal como todos, si se puede lograr ser escritor, o pintor, o músico”, concluye.