Revista Dominical

Tiene un trabajo de 8 a 5, escribe de noche y su novela va para Barcelona... ¿Cómo lo hizo?

Josh Landon escribe cuando su familia duerme. Aún así, logró que su novela se internacionalizara, llegara a una editorial española y fuera traducida al inglés

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Por Jorge Arturo Mora

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Josh Landon es el autor del libro 'Aguila Ciega', que fue relanzado para la audiencia angloparlante.
Josh Landon es el autor del libro 'Aguila Ciega', que fue relanzado para la audiencia angloparlante. (Cortesía/Cortesía)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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