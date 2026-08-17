Revista Dominical

John Manuel Arias, el costarricense al que rechazaron 60 veces antes de ser ‘best-seller’ en Estados Unidos

John Manuel Arias tardó 14 años en terminar su primera novela y convenció a una sola agente literaria después de decenas de negativas. Pronto publicará su segunda novela

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Por Jorge Arturo Mora
MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 27/07/2026, San José, Grupo Nación, entrevista con John Manuel Arias, escritor Bestseller costarricense.
El escritor costarricense John Manuel Arias convirtió la memoria familiar, el nemagón y las heridas sociales del país en materia para sus novelas. (Jose Cordero/José Cordero)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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