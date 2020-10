“Yo me metí mucho en el mundo de las pelucas cuando se me empezó a caer el pelo a mechones. Me compré una peluca sintética, pero son como una tortura china porque pican por todo lado, el pelo falso es muy duro y al uno tener el cráneo débil por la quimioterapia, la sensación se hace más grande. Las pelucas naturales son carísimas, yo pude comprar una en oferta que me costó $100, pero pueden llegar a más de $1.000. Gracias a Dios que contamos con Fundeso, ellos me donaron una peluquita a mí y me ha hecho muy feliz, todavía la uso”, recordó Mileidy.