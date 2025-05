The Corner Pizzería, un rinconcito de buena comida turca y cálido ambiente

El gusto tiene memoria. Una vez, hace muchos años, probé la “pizza turca” de The Corner, en Paseo Colón, y la disfruté muchísimo. Picante, densa, sabrosa. Me fui, volví, pensé en recomendarla, la recomendé, pero por algún motivo no regresé. Hace poco, finalmente visité el restaurante nuevamente y pedí el carpaccio. Aquella pizza no fue casualidad: aquí el cocinero sabe lo que hace.

