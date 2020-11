“Soy consciente de que toda mi vida he fantaseado, desde la infancia. Recuerdo que imaginaba cosas muy fantásticas, que tenía una vida mucho más aventurera y eso se convertía en juegos cuando era niña. Durante la adolescencia no recuerdo mucho si fantaseaba tanto, pero ahora en la vida adulta tal vez debido a diferentes frustraciones y momentos difíciles a nivel personal y familiar empecé a refugiarme mucho en estas fantasías de nuevo”, explicó Martha, a quien le respetamos su decisión de no brindar su nombre real ya que afirma que esta es la primera vez que habla con alguien respecto de su ensoñación excesiva.