“Yo me encontraba en las afueras del Hospital Calderón Guardia. Dormía en las aceras y tomaba alcohol. Llegué aquí hecho un piltrafa. No podía caminar, tenía úlceras en las piernas. Ahora me estoy recuperando. Gracias a don Gerardo Zeledón (director del hogar) que me dio una oportunidad y a las enfermeras que me han ayudado”, dice Álvarez.