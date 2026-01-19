Revista Dominical

‘Severance’: De las muchas formas en que se dice una separación

Entre las series más galardonadas de los últimos Premios Emmy destaca ‘Severance’, de Apple TV; poseedora de una estética visual sui generis que, además, presenta una interesante crítica a la falsa oposición entre trabajo y tiempo libre

EscucharEscuchar
Por Camilo Retana
Adam Scott y Britt Lower encarnan dos de los personajes principales de 'Severance'.
Adam Scott y Britt Lower encarnan dos de los personajes principales de 'Severance'. (Apple TV/Apple TV)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SeveranceApple TVPremios EmmyStreamingTelevisión

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.