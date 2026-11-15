Sandra Cauffman se jubiló, pero sigue activa en ingeniería y filantropía, y escribe un libro: ‘Uno se retira de un trabajo, no de la vida’

El nombre de Sandra Cauffman ha sido asociado con la NASA y el espacio. Estuvo al mando de la sonda Maven, que en noviembre de 2013 fue lanzada hacia Marte y todavía genera conocimientos. Fue directora adjunta de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA y directora adjunta de la División de Astrofísica de la misma institución, hasta diciembre pasado, cuando se jubiló.

Su nombre es sinónimo de ciencias espaciales para los costarricenses.

“No soy científica, soy ingeniera”, corrige. Porque la visión de la ingeniería eléctrica le ha llevado a una forma distinta de entender el mundo y su trabajo, ese que la puso al frente de dos divisiones de la NASA.

Sin embargo, tener también un título académico en Física la llevó a entender mejor a los científicos y a dialogar con ellos.

Esa visión la llevó a escalar a esas posiciones de alto mando en la NASA, una institución que décadas anteriores había sido asociada únicamente al físico y astronauta Franklin Chang Díaz.

“Franklin y yo tenemos el chiste de que él llegó más alto en el espacio, pero yo más alto en la organización”, dijo entre risas.

Desde su jubilación distribuye mejor su tiempo entre su amor por la investigación espacial, dar conferencias y el impulso de una fundación para acompañar a jóvenes en vulnerabilidad. Y también, tiene más momentos para ejercitarse y comer más saludable, así como compartir con su esposo desde hace 38 años, el físico Steve Cauffman, con quien tiene dos hijos.

“A como tengo mi entrenamiento, es gestionar proyectos. Pero la vida es un proyecto también. Jubilarme es un nuevo proyecto. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que se van a jubilar y no tienen planes. Uno se retira del trabajo, no de la vida”, destacó.

Sobre todo esto habló con La Nación, en el marco del 80 aniversario del diario. Este es un extracto editado de la conversación.

Sandra Cauffman en su nueva etapa

- ¿Cómo es un día en su vida, ahora que se jubiló de la NASA?

- Antes de jubilarme, tuve un poco planeados los pasos que iba a dar. Hay que tener varios planes de vida.

”Yo no entiendo cómo hay gente que dice “me jubilé, ahora voy a viajar. ¿Y qué pasa cuando termina el viaje?

”Por supuesto que viajar está entre los planes, pero estoy escribiendo un libro acerca de mi camino. Es una memoria, aparte el libro es de mi mamá, de la historia de ella. Pero también de cómo llegué a la NASA, de todos los pasos que seguí para llegar a los 38 años de carrera que tuve. Espero tener el borrador para diciembre de este año.

Sandra Cauffman brindó esta entrevista en el marco de la celebración de los 80 años de 'La Nación'. (JOHN DURAN/John Durán)

”También establecí una empresa para hacer consultorías. Ya la NASA me llamó. Tengo un año de prohibición con la NASA, así que no puedo tocar nada con ellos este año; a partir del 31 de diciembre (cuando se cumple un año de su jubilación) ya puedo.

”Y estoy estableciendo una ONG en Washington D. C. para ser un puente entre comunidades y personas que puedan dar recomendaciones y asesorías para aplicaciones. Yo vivo en Arlington (Virginia, EE. UU.). Yo vivo en el norte, pero si uno va a la parte sur de Arlington ve muchos latinos con muchas necesidades. Lo estoy haciendo con una amiga mexicana, y queremos ayudar a Latinoamérica a conseguir oportunidades.

”A veces hay oportunidades que se pierden. Hay muchachos que se pierden, y no es porque sean tontos: sus padres no saben, los maestros no encuentran cómo ayudarlos. Entonces ¿por qué no podemos acercarnos a ellos a ayudarles con una aplicación, o a guiarlos y decirles ‘trate esto’? O darles una recomendación. Esperamos recaudar dinero para dar becas en un futuro.

“Y por supuesto, doy charlas. Eso me gusta mucho”.

De empleada de la NASA a consultora externa

- Hablemos de esa nueva etapa en la que la NASA necesita asesoría externa y esto aparece como opción para usted

- Trabajar en la NASA por 38 años fue bastante intenso. Fueron 38 años de “darle todos los días”. Hay muchos problemas que resolver, muchas cosas a las que hay que ponerles mucha atención.

”La NASA se compone de varios niveles que van del grado 1 al grado 15. Después de eso, por arriba están, las posiciones ejecutivas.

”Y a mí se me metió el agua y apliqué a puestos ejecutivos. Y la primera posición que me ofrecieron fue de Adjunta de Ciencias de la Tierra, y luego, en los últimos años, en la División de Astrofísica.

”¿Y por qué pude cambiar de una ciencia a otra? Porque yo no soy científica, yo soy de ejecución de misiones, de gestión de proyectos y de programas, de manejo de todos los itinerarios de construcción, de manejo de personal, manejos de dinero, todo lo técnico. Todo lo que es construcción de dispositivos, de satélites, las interfases con el vehículo de lanzamiento con las antenas de comunicación. Era la implementación de principio a fin.

”Las posiciones en esas áreas son complementarias: el director usualmente es científico, y el director adjunto una persona con mis capacidades.

Sandra Cauffman durante una entrevista en 2014, cuando la sonda MAVEN llegó a Marte. En ese momento todavía no había llegado a ser directora adjunta de una Divisón de la NASA, pero sí de misiones como esta. (Captura de pantala de entrevista en video/NASA.GOV)

”Un trabajo bastante intenso, y no puedo desconectarme así, de un pronto a otro. Hacer estas otras cosas que estoy haciendo me da propósito para hacer algo diferente y aplicar todo lo que he aprendido y todo lo que he conocido por años. Y vamos a ver qué sucede con mi vida".

- ¿Qué puede adelantarnos de esos proyectos?

- Yo estaba de chairman de un equipo independiente de evaluación de una misión de las ciencias de la Tierra y por cuestiones de política la misión se retrasó. Si hubiera estado en tiempo, yo no hubiera podido realizar la última evaluación, pero se retrasó y el lanzamiento es en marzo, entonces la última evaluación es en febrero. Ya me llamaron y me dijeron ‘va a tener que hacer última evaluación’.

”También hay una misión nueva que acaban de elegir para Astrofísica y están considerándome a mí y un jefe que yo tuve. Quieren que seamos un equipo para evaluar esta nueva misión de Astrofísica que viene que se llama PRIMA.

”Como tengo esa carrera de ejecución de misiones, de creación de misiones, de desarrollo tecnológico, de ver todo el proceso. Ya he sido chair de equipos independientes de evaluación para nuevas misiones. Busco personas con diferentes habilidades y formo un equipo de evaluación que ve las evaluaciones desde afuera.

”Estos equipos son una combinación de personas externas, de personas que se han pensionado, de personas que todavía están en la NASA. Es muy diverso. Ahora que estoy pensionada puedo hacer esto.

”Sigo enganchada, sigo con mi cerebro ocupado y ese montón de experiencia que he ganado con los años, pues que sirva para algo más".

- ¿Cómo van trabajando esos proyectos?

- En esos proyectos hay un par de maneras de implementarlos. Usualmente la NASA hace una petición. Muchas compañías o universidades hacen propuestas, y se establecen equipos.

”Y personas como yo evaluamos esas propuestas. Vemos fortalezas y debilidades y escogemos la propuesta que nos favorece mejor desde el punto de vista científico, pero que también esté dentro del valor presupuestario y dentro del tiempo que queramos lanzar estas misiones.

”La otra manera es cuando hay misiones dirigidas. Que llamamos a un centro y le decimos ‘necesitamos una misión sobre esto’“.

- Y claro, tanto la División de Ciencias de la Tierra como la de Astrofísica tienen muchos trabajos en ambas vías.

- Sí, por ejemplo en Astrofísica en este momento tenemos una misión que es el Observatorio de planetas habitables.

”Sabemos que debemos desarrollar ciertas tecnologías y esas tecnologías no existen. Entonces le dirigimos una propuesta al Centro Goddard, que es el centro donde yo estuve por 28 años. Ahí se construyó el telescopio Hubble, se construyó el James Webb, y el telescopio Nancy Grace Roman.

”A ese centro le dimos la dirección y el dinero para que ellos empiecen a desarrollar las tecnologías que necesitan. Ya enviaron solicitudes a varias compañías y universidades.

”Todo esto tiene que estar listo antes de que se comience la preformulación de una misión. Se tienen que cumplir varias etapas, pero estamos esperando que para 2040 ya sea una realidad.

”Pero también queremos estudiar más la Tierra, todo lo que este planeta nos da. Queremos estudiar el cambio climático, porque es una realidad. Lo podemos medir como un sistema. Hay gente que me dice ‘yo no creo en cambio climático’. Yo les digo, ‘crea usted o no crea, es una realidad. No es una religión’. En las religiones usted puede creer o no creer, pero la ciencia está basada en hechos".

Un espacio más allá: los planetas distantes

- ¿En qué consistiría esta misión?

- Ya hemos descubierto más de 10.000 planetas alrededor de otros sistemas solares, hay 200 que son como la Tierra: pequeñitos, rocosos. De unos de esos 200 que están en una zona bisagra, como la Tierra de nuestro sol.

”Entonces queremos discernir si esos planetas son como la Tierra, como Venus, como Marte, ¿qué componentes tienen?, ¿qué hay?, ¿qué se puede ver?

”¿Que vamos a encontrar seres? ¡No! Pero sí saber con más certeza si un planeta es parecido a la Tierra. Puede ser que alguno esté en un estado evolutivo a como estaba la Tierra hace cuatro millones de años, o hace dos billones de años.

”Cuando hablamos de Astrobiología, eso es lo que los astrobiólogos están estudiando. Cómo la Tierra ha evolucionado en los últimos millones de años y qué planetas hay semejantes".

- Claro, porque cuando hablamos de mundos habitables muchas personas pueden pensar en gente que habita, como nosotros, pero no. Se trata de características que permitan el desarrollo de la vida

- Exactamente. Hace 4.000 millones de años, la Tierra era más dióxido de carbono, menos oxígeno, había océanos hirviendo. Era un mundo completamente diferente.

”Y eventualmente, pues salieron bichitos del mar, y el resto tomó un tipo de evolución. Hubo dinosaurios. Y ahora no están, estamos nosotros. Quién sabe qué habrá en unos billones de años en la Tierra.

”Y cuando hablamos de Astrobiología, hablamos de eso. Hay un libro muy bonito que se llama The Probability of Life, La probabilidad de vida, de una astriobióloga Jaime Green. Y ella describe que una es la probabilidad de vida de la Tierra, pero quién sabe qué otra evolución llevaron en otros planetas.

“Hemos encontrado bacterias que viven en sulfuro, o que viven en metano. Hay vida muy extraña aquí en la Tierra. Pero además, los soles que orbitan otros planetas pueden ser muy diferentes de nuestro sol. Hay soles más grandes, soles más pequeños, la zona habitable en ese sistema solar puede ser más amplia o más estrecha que en el nuestro. Las atmósferas pueden ser diferentes. Pero puede que haya vida.

”Queremos entender todo eso un poquito más. Y por supuesto, que el universo es grandísimo en tiempo y en espacio. Puede ser que hace millones de años hubiera vida y ahora no".

Potencial para Costa Rica en ciencias espaciales

- Cuando planeábamos este encuentro, usted me decía que no debemos ver como potencial espacial solo a quienes pueden lanzar cohetes, porque puede hacerse mucho. ¿Cómo ve a Costa Rica?

- En Costa Rica hay mucho talento. Ya está al frente de muchas cosas. Tiene capacidad técnica, infraestructura, buenas universidades, diplomacia científica. Pero veo los esfuerzos dispersos.

”Yo tenía la esperanza de que la Agencia Espacial Costarricense pudiera servir como esa entidad que integrara lo que el país ya tiene. El problema es que no ha hecho nada. Crearon la ley, pero no le han dado los dientes necesarios para que mastique. Sería bueno que no la quitaran.

”Mandé 11 páginas de comentarios sobre cómo arreglar esta ley, basadas en mi experiencia. En mi opinión debía arreglarse mucho. Y no he recibido respuestas.

”El proyecto Irazú formó a muy buenos chicos. Costa Rica debe trabajar en su realidad, y en esa realidad pueden hacer mucho. Se pueden vender servicios.

”Costa Rica puede tener campo en eso. Piensan que porque es un país pequeño, con bajos recursos no pueden hacer, pero desde la realidad nacional de Costa Rica se puede hacer mucho, pero se necesita algo más integrado“.

Ser guía para los jóvenes

Sandra Cauffman con sus dos hijos, su inspiración para apoyar a más jóvenes. Esta foto es de hace un tiempo. Stephen (izquierda) hoy tiene 34 años y Ryan, 31. Fotografía: Cortesía

- Cambiemos de tema. Hablemos ahora de la fundación que tiene con su amiga mexicana para apoyar a la juventud

- Eso me tiene muy ilusionada. El nombre va a ser Caudea. Suena loco, pero es una fusión de mi apellido Cauffman y del apellido de Mariana (su amiga y socia en este proyecto), que es Guedea. Los nombres más comunes eran más difíciles porque ya estaban registrados.

”Estamos en el proceso de inscribirlo. Esperamos estar listos a partir de finales de año.

”Es un puente para chicos en áreas de alta necesidad. Al principio solo somos Mariana y yo, haciéndoles mentoría, ayudándoles con aplicaciones. Ayudándoles a que no se pierdan, que desde pequeños sepan las oportunidades que tienen. Es plantar una semillita y esperar a que dé frutos“.

- A través de los años usted ha plantado varias de esas semillitas. ¿Alguna que recuerde en particular?

- En 1998 Intel me dio oportunidad de dar una charla y trajeron niñas de lugares muy lejanos. Algunas me contaron que caminaron tres horas para llegar al bus.

”Y había una chiquita sentada al frente y que levantaba mucho la mano. Y al final de la charla me preguntó: ‘¿qué hago si mis papás dicen que yo no puedo?’.

”Yo le dije que por supuesto que había que hacerles caso a los papás, pero también uno debe tener sus sueños y que nunca dejara que nadie le dijera que no pudiera, pero hay que trabajar. Tal vez no lo logremos todo, pero intentando se logra más de lo que no lograríamos.

”Pasó el tiempo. A los años estaba yo en una conferencia y me tocaron el hombro. Era una joven. Me dijo, ‘yo sé que usted no se acuerda de mí, pero yo era la chiquita que levantó la mano un montón de veces en la charla del Intel. Y estoy sacando un doctorado. Y lo hice porque lo que usted dijo. Yo tenía ganas de hacer algo diferente, y aquí estoy.

”Por eso esa fundación es mis ganas de ayudar a un montón de chicos.

- Y esto también viene asociado a sus charlas motivacionales para jóvenes. Usted ya venía dando muchas conferencias internacionales, pero ahora me imagino que el panorama es otro

- Sí, con la NASA era más complicado porque tenía que pedir permiso. No podía viajar sin permiso. Ahora tengo más tiempo, pero también es estudiar más.

”Vengo de dar charlas en Ecuador y Perú, y ahora en Costa Rica. En el Women Economic Forum de Ecuador me nombraron la mujer de la década".

De jubilada a otros jubilados, consejos para esta etapa de la vida

- Esta conversación comenzó por usted hablando de su nueva vida, ¿qué consejos les daría a quienes están a poco tiempo de jubilarse?

- Piensen cuáles serán los próximos pasos. Recuerden que después de que se jubilan, todos los días van a ser sábados, ¿qué van a hacer con todos los sábados?

”Piensen en cómo dar su experiencia a sus comunidades. Sirvan de voluntarios, de mentores, o pónganse una consultoría. No tienen que cobrar mucho, yo no cobro mucho, pero me ayuda para los viajes que quiero hacer.

”Ahora estoy haciendo más ejercicio, todos los días hago algo. Y me siento bien saludable, piensen en eso también.

”Yo le digo a mi mamá que la muerte va a tener que ir a buscarme, porque no me va a encontrar sentada en un sillón. Ella me dice lo mismo".