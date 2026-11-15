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Revista Dominical

Sandra Cauffman se jubiló, pero sigue activa en ingeniería y filantropía, y escribe un libro: ‘Uno se retira de un trabajo, no de la vida’

En entrevista con ‘La Nación’, la exdirectora adjunta de la NASA reflexionó desde el apoyo a los niños

Sandra Cauffman, ingeniera costarricense y exdirectora adjunta de la NASA, a su llegada a la celebración del 80.º aniversario de La Nación, este lunes 12 de octubre, en el Hotel Real Intercontinental, en Escazú.
Sandra Cauffman, ingeniera costarricense y exdirectora adjunta de la NASA, habla de su vida después de la jubilación y de todos los planes que tiene en su vida. JOHN DURAN
Irene Rodríguez