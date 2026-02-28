Ciencia

Científicos detectan por primera vez señales de relámpagos en Marte a través de sonda de la NASA

Un silbido electromagnético registrado por MAVEN revela que tormentas de polvo en Marte podrían generar descargas similares a las terrestres

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un análisis de 108.000 mediciones confirmó un silbido marciano asociado a relámpagos y con posibles implicaciones para la vida.
Un análisis de 108.000 mediciones confirmó un silbido marciano asociado a relámpagos y con posibles implicaciones para la vida. (ESA & MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMarterelámpagosNASA
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.