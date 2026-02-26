Ciencia

Una misión de la NASA ya estudia cómo el Sol transformó Marte y qué implica para la exploración humana

Dos satélites ya estudian el clima espacial entre la Tierra y Marte y medirán en tiempo real cómo el viento solar erosiona la atmósfera marciana

El viento solar comprime la magnetosfera del lado orientado al Sol y estira el opuesto hasta formar la magnetocola; las naves ESCAPADE cruzarán por primera vez su zona más lejana, a 1,9 millones de kilómetros de la Tierra, antes de viajar a Marte.
