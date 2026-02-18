Perseverance ya puede ubicarse solo en Marte: la NASA activa sistema que funciona como GPS en otro planeta

Perseverance ya calcula su ubicación en Marte con un sistema autónomo que mejora distancia, velocidad y eficiencia.

La NASA implementó una nueva tecnología que permite al rover Perseverance determinar su ubicación exacta en Marte sin asistencia humana. El sistema, llamado Mars Global Localization, fue desarrollado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en el sur de California y ya se utilizó con éxito el 2 y el 16 de febrero.

Hasta ahora, el vehículo dependía de operadores en la Tierra para conocer su posición precisa. Aunque contaba con herramientas para calcular su ubicación general, necesitaba confirmación humana tras cada trayecto. Con la actualización, el rover puede comparar imágenes panorámicas captadas por sus cámaras de navegación con mapas orbitales almacenados a bordo y calcular su posición en aproximadamente dos minutos.

El nuevo sistema alcanza una precisión de unos 25 centímetros. Opera en un procesador de alto rendimiento que originalmente se utilizaba para la comunicación con el helicóptero Ingenuity. Ese procesador funciona más de 100 veces más rápido que las dos computadoras principales del rover, diseñadas para resistir la radiación marciana y basadas en hardware de 1997.

Mayor autonomía y recorridos más largos

Perseverance ya contaba con un sistema de conducción autónoma llamado AutoNav, que le permite sortear obstáculos y reconfigurar su ruta hacia un destino establecido. Sin embargo, la distancia que podía recorrer sin intervención humana estaba limitada por la incertidumbre acumulada en su cálculo de posición.

El rover utiliza un método conocido como odometría visual. Analiza características geológicas en imágenes tomadas cada pocos metros y ajusta el cálculo según posibles deslizamientos de las ruedas. Con el tiempo, pequeños errores se acumulan. En trayectos largos, la diferencia entre la posición estimada y la real podía superar los 35 metros. Esa incertidumbre obligaba al vehículo a detenerse y esperar nuevas instrucciones desde la Tierra, un proceso que podía tardar un día o más.

Con Mars Global Localization, el rover puede detenerse, recalcular su ubicación exacta y continuar su recorrido sin necesidad de esperar confirmación externa. Esto abre la posibilidad de desplazamientos potencialmente ilimitados dentro de un plan previamente definido.

Pruebas, verificación y correcciones técnicas

El equipo comenzó a desarrollar la tecnología en 2023. El algoritmo se probó con datos de 264 paradas anteriores del rover. En todos los casos logró ubicar correctamente la posición.

Para garantizar confiabilidad, el sistema ejecuta el cálculo varias veces en la Estación Base del Helicóptero antes de que una de las computadoras principales verifique que los resultados coinciden. Durante las pruebas detectaron que la posición presentaba una variación de un milímetro. El equipo identificó daños en aproximadamente 25 bits de memoria y desarrolló un mecanismo para aislar esas secciones mientras el algoritmo está en funcionamiento.

Inteligencia artificial y próximos destinos

La activación de este sistema se suma a otra innovación reciente: el uso de inteligencia artificial generativa para seleccionar puntos intermedios en la planificación de rutas, una tarea que antes realizaban operadores humanos.

Ambas tecnologías permiten al rover recorrer mayores distancias con menor carga operativa para el equipo en la Tierra.

La NASA indicó que las soluciones desarrolladas podrían aplicarse en futuras misiones, tanto en Marte como en la Luna, donde las condiciones de iluminación y las largas noches complican la determinación precisa de la ubicación.

El rover Perseverance forma parte del programa de exploración marciana de la NASA y es gestionado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro en nombre de la Dirección de Misiones Científicas de la agencia en Washington.