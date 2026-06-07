Ciencia

Telescopio espacial James Webb revela un retrato del nacimiento de estrellas

La observación revela todas las etapas del nacimiento de estrellas y ofrece nuevas pistas sobre la formación de sistemas planetarios

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Por Silvia Ureña Corrales
La nueva imagen de Webb permite analizar cómo nacen las estrellas dentro de OMC-2 y cómo evolucionan los materiales que podrían originar futuros planetas.
La nueva imagen de Webb permite analizar cómo nacen las estrellas dentro de OMC-2 y cómo evolucionan los materiales que podrían originar futuros planetas. (ESA/Webb, NASA & CSA/ESA/Webb, NASA & CSA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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