Ciencia

El cometa 3I/ATLAS sigue sorprendiendo: el telescopio James Webb detecta metano por primera vez en el objeto interestelar

El visitante llegado de otro sistema estelar muestra una química distinta a la de la mayoría de los cometas del Sistema Solar

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El telescopio Webb identificó metano y confirmó una composición química poco común en el cometa interestelar 3I/ATLAS.
El telescopio Webb identificó metano y confirmó una composición química poco común en el cometa interestelar 3I/ATLAS. (ESA/ESA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometa3I/ATLAScometa 3I/ATLAS
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.