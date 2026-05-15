Telescopio Hubble capta galaxia en transición a 100 millones de años luz

El telescopio espacial Hubble captó una imagen de NGC 1266, una galaxia lenticular ubicada a unos 100 millones de años luz en la constelación de Eridanus.

La imagen muestra una galaxia con centro brillante, rasgos que sugieren estructura espiral y ausencia de brazos espirales definidos. También se observan cúmulos y filamentos de polvo rojizo-marrón.

NGC 1266 está clasificada como una galaxia lenticular, un tipo considerado de transición entre las galaxias espirales y las elípticas.

Las galaxias lenticulares tienen un bulbo central brillante y un disco aplanado, como las espirales, pero carecen de brazos espirales y presentan poca o nula formación estelar, como las elípticas.

NGC 1266 también es una galaxia postestelar. Este tipo de galaxia tiene una población joven de estrellas, pero pocas regiones donde se formen nuevas estrellas. Cerca del 1% de la población local de galaxias pertenece a esta categoría.

Los astrónomos consideran que NGC 1266 tuvo una fusión menor con otra galaxia hace unos 500 millones de años. Ese proceso habría impulsado la formación de nuevas estrellas, aumentado la masa del bulbo central y dirigido gas hacia su agujero negro supermasivo.

Las observaciones de Hubble y otros observatorios muestran una fuerte salida de gas desde la galaxia y un medio interestelar alterado. Los investigadores hallaron que las regiones restantes de formación estelar están en el núcleo y que fuera de esa zona ocurre poca o ninguna formación de estrellas.

Según esas observaciones, el agujero negro supermasivo en el centro de NGC 1266 podría limitar el nacimiento de estrellas al expulsar o retirar gas necesario para su formación.