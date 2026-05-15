Ciencia

Telescopio Hubble capta galaxia en transición a 100 millones de años luz

La galaxia lenticular muestra poca formación estelar y señales de actividad en su agujero negro

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Por Jailine González Gómez
NGC 1266 es una galaxia postestelar observada por Hubble.
NGC 1266 es una galaxia postestelar observada por Hubble. (NASA/Catholic University of America)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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