Revista Dominical

San José tendría baños públicos: este es el plan de la Municipalidad para combatir los malos olores en la capital

¿En qué puntos estarían? ¿Cuándo estarían listos? ‘La Nación’ le cuenta en esta nota

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora
22/11/2023/ Imagenes de la linea roja que dirige a los turistas por sector seguro de San José centro, después de un año de haberse inaugurado / Foto John Durán / MATERIAL EMBARGADO VIVA LA NACION /
La iniciativa contempla identificar zonas de alta afluencia de personas para la colocación de los servicios. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San JoséBrandon GuadamuzBaños Públicos
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.