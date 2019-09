En el Sakura nada se mueve si antes el chef Tom no da el visto bueno. Jacinto Pulta Puliarco es filipino y aunque no fue el fundador del restaurante sí es quien le dio su identidad, pues llegó en 1992 para amoldarlo a su imagen y semejanza. Temperamental y carismático, Tom, como es mejor conocido, ha impulsado ahí con pasión una cocina japonesa tradicional, en la que los sabores fusión americanos no tienen cabida pues significaría separarse de los orígenes (sépalo de antemano para no preguntar por rollos de sushi con platano maduro, por ejemplo).