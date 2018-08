“Yo pienso que el hecho de que sea pintura y no espray le quita a la gente el prejuicio de que uno podría estar haciendo vandalismo. Conforme pasaban los días, tomé confianza y ya me tiré más a la calle durante el día. Quienes pasaban solo me decían que gracias, que qué bonito. Uno se motiva más así”, afirma.