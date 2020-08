Según cuenta el medio español El Confidencial, la diseñadora Lurdes acompañó al grupo en una gira por Argentina: “Lo pasé mal. La gente nos esperaba en el aeropuerto, en la puerta del hotel, nos seguía en sus coches... y todos los teatros y salas donde actuábamos estaban abarrotados, era una locura”, recuerda. “Mi problema es que eran casi todo chicas jóvenes y, en cuanto yo salía al escenario, me insultaban y me amenazaban, se creían que era la novia de alguno”, contó. “Y no me extraña, porque eran todos tíos altos y guapos, pero claramente gais”.