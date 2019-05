Respira profundo, se ubica en el tiempo y comienza: “Estamos en el 98, hace 20 años… Hace 20 años tuve un impacto en el cerebro, una isquemia, que me causó un vértigo por mucho tiempo. Trabajé mucho en la campaña del 98 y quedé muy deteriorada y eso afecta la salud y me afectó la mía. Fui donde un audiólogo y me dijo que no era de los oídos; me mandó a un neurólogo y sí era neurológico: una aorta se me había llenado de costras, entonces la sangre no pasaba fluidamente. Tenía que atenderme. Pasé mareada dos años y después de ese lapso el neurólogo me dijo que no estaba tan mal como para estar así y me remitió a un psiquiatra.