Revista Dominical

Ronald González: ‘El futbolista tico tiene que ver el Mundial de forma reflexiva’

El exmundialista de Italia 90 cree que la ausencia de Costa Rica en la Copa del Mundo obliga a una reflexión incómoda

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Por Jorge Arturo Mora
07/04/2021 Hotel Real Intercontinental. Conferencia de prensa con Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol; Carlos Watson, director de Selecciones Nacionales; Ronald González, director técnico de la Selección Nacional y Douglas Sequeira, quien dirigió la Selección Sub-23 en el preolímpico, para dar cuenta de sus funciones. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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