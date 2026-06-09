Rónald González destaca la enseñanza que dejaron los actos de indisciplina en la Selección de Costa Rica

Carlos Mora en la práctica de la Selección de Costa Rica, en Orlando, Estados Unidos.

Rónald González, director de Selecciones Nacionales, explicó en Orlando, Florida, donde la Tricolor jugará ante Inglaterra este miércoles a las 2 p. m., que después de las convulsas semanas que sufrió el equipo debido a actos de indisciplina queda una enseñanza.

González detalló que el mensaje enviado con la desconvocatoria de tres jugadores —Warren Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas— fue muy claro.

Los tres futbolistas fueron separados luego de que la Fedefútbol hiciera una investigación en la que comprobó que antes del primer día de concentración se encontraban en horas de la madrugada en un bar-restaurante, en San Pedro, cuando debían presentarse a las 11 a. m. a entrenar. Esa madrugada, el carro de Bran fue baleado por razones que todavía se desconocen.

“Hemos tomado decisiones, hemos sido contundentes. Queremos representar bien el escudo y que se entienda la responsabilidad que esto implica. Los que tengan otras intenciones, pues ya vieron que no estarán en el grupo”, dijo González a medios presentes en Estados Unidos, como Repretel y Teletica.

Rónald enfatizó que el grupo de jugadores comprendió qué es lo que se quiere y se espera de ellos en cuanto al compromiso con la Selección.

“La gestión se da por sí sola. Serán ellos los que quieran volver a hacer cosas buenas y no lo contrario. En este último mes hemos ganado mucho con lo que ha pasado, aunque haya sido lamentable, porque quedó una enseñanza”, acotó.

El director de Selecciones expresó que, en el plano deportivo, el equipo de Fernando Batista ya analizó al rival que enfrentará el miércoles y entendió que jugar contra Inglaterra es un privilegio por el nivel que representa.

“El partido ya lo vieron, ya lo analizaron y ya se realizó una sesión de video. Definitivamente, hay una amplia gama de variantes ofensivas y recursos que puede utilizar este equipo. Los partidos hay que jugarlos. Nosotros nos estamos preparando para construir, pero veo compromiso en los muchachos”, manifestó.

González hizo un llamado a los futbolistas costarricenses para que no desaprovechen la vitrina que representa enfrentar a Inglaterra.

“Hay que recordar que estos partidos tienen un doble propósito. Nos pueden dar visibilidad internacional. Entre más se exija, mejor se compite. Ya lo hemos demostrado en otras ocasiones. Es la cuarta selección del mundo, así que espero que nuestros jugadores muestren su mejor versión”, afirmó.

Por último, González dio una breve explicación sobre la situación de Sebastián Padilla, jugador de Municipal Liberia que estaba convocado, pero no pudo viajar por no contar con visa estadounidense.

“Nosotros hicimos la solicitud, pero no somos la embajada encargada de otorgar las visas. Aquí hay que llamar la atención sobre algo: todos los jugadores deberían contar con visa estadounidense. Esto debe trabajarse en coordinación con los clubes y, si la Federación puede colaborar, lo hará”, concluyó.