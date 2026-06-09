Fútbol

Rónald González destaca la enseñanza que dejaron los actos de indisciplina en la Selección de Costa Rica

Rónald González analiza lo positivo luego de las semanas convulsas en la disciplina de la Selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Carlos Mora en la práctica de la Selección de Costa Rica, en Orlando, Estados Unidos.
Carlos Mora en la práctica de la Selección de Costa Rica, en Orlando, Estados Unidos. (FCRF/FCRF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaRónald GonzálezMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.