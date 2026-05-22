Fernando Batista sorprende con un llamado pocas veces visto en la Selección de Costa Rica

Manfred Ugalde vuelve a la Selección de Costa Rica luego de que no era convocado desde finales del 2025 por una sanción de la última eliminatoria.

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, hizo un llamado poco común en el equipo patrio de cara a los partidos amistosos contra Colombia, el 1.° de junio, y frente a Inglaterra, el 10 de junio.

El timonel argentino convocó a ocho delanteros, incluido el regreso del referente de la Selección, Manfred Ugalde. Es notoria la necesidad de Batista de comenzar a encontrar soluciones para el ataque tico, luego de lo vivido en marzo contra Jordania e Irán, partidos en los que Costa Rica marcó solo dos tantos.

El DT llamó a Álvaro Zamora, Carlos Mora, Doryan Rodríguez, Josimar Alcócer, Kenneth Vargas, Manfred Ugalde, Orlando Sinclair y Warren Madrigal.

Por otra parte, el entrenador también dará nuevas oportunidades a jugadores que no habían tenido chance, como por ejemplo los integrantes de la zona media Gian Mauro Morera y Sebastián Padilla.

En cuanto a la zona defensiva, este es el sector que se mantiene más regular respecto al primer llamado, ya que continúan jugadores como Aarón Salazar, Darril Araya, Haxzel Quirós, Fernán Faerron, Jeyland Mitchell y Jorkaeff Azofeifa, mientras que se integran Shawn Johnson, Joseth Peraza y John Paul Ruiz.

La Fedefútbol, por medio de un comunicado de prensa, destacó que Batista continúa un proceso de recambio del plantel mayor, al punto de que el promedio de edad de la convocatoria es de 23,9 años.

En la era de Batista siguen sin aparecer nombres como Francisco Calvo, Joel Campbell, Keylor Navas, Kendall Waston y Celso Borges, entre otros futbolistas que fueron piezas clave de la Tricolor y que todavía eran convocados en el proceso anterior.

Este grupo de seleccionados iniciará trabajos el lunes 25 de mayo y será a finales de semana cuando Batista elija a los jugadores que viajarán a Colombia el 31 de mayo para afrontar el primer duelo.