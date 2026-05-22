Fútbol

Fernando Batista sorprende con un llamado pocas veces visto en la Selección de Costa Rica

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, hizo su llamado para jugar contra Colombia e Inglaterra

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Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
Manfred Ugalde vuelve a la Selección de Costa Rica luego de que no era convocado desde finales del 2025 por una sanción de la última eliminatoria. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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