“No está documentado nada de esto que estamos hablando. El expediente es de salud. Se documentan atenciones en salud. Se documentan en algunos expedientes, no tengo el de él a mano, que en momentos de agresividad haya sido necesario aplicar mayor sedación y uso de sujeciones con cierto protocolo. Eso sí se usa en algunos casos con estándares de seguridad. En el de él no lo tengo a mano y no sabría decirle. Pero este tipo de restricciones no las he visto, las he leído en la historia de psiquiatría en Costa Rica”, reitera.