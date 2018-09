“En realidad no he tenido contacto con mis hijos. No saben nada de mí. La verdad hicieron su vida. ¡Hasta soy abuelo! Pero ahora tengo que empezar de cero. Ellos viven largo y ahí no hay trabajo, menos con la edad mía. Es mejor estar aquí, no quiero ser una carga para ellos, pero tal vez en algún momento quieran visitarme”, dice esperanzado.