Revista Dominical

¿Retrocedió Costa Rica? Estas son las alertas sobre derechos LGBTIQ+ que preocupan a activistas

Durante años, Costa Rica construyó una imagen regional asociada al avance de derechos para la población LGBTIQ+. Hoy, decisiones y disputas políticas reabren preguntas

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Por Jorge Arturo Mora
El presidente Rodrigo Chaves, ubicado a la izquierda de la imagen. En la parte derecha se observa a los participantes de la marcha de 2024
La Sala IV resolvió que el presidente Rodrigo Chaves lesionó derechos fundamentales de la comunidad LGTBIQ+ al retirar declaratoria a marcha Pride 2024







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Derechos LGBTIQPrideRodrigo ChavesLaura Fernández
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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