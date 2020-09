“Ella habla conmigo, no le tiene miedo a la muerte. Cuando uno cree que hay mejor vida no le tenemos miedo a la muerte. Ella no vive pensando en si no amanece. Vive intensamente y no porque piense que este será su último día, vive pensando que cada día es un nuevo amanecer”, interviene su hijo Eddy, quien dice que su mamá pocas veces se siente sola. A ella le gusta la compañía y tiene un sentimiento especial por los niños.